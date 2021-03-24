Первый укол двухфазной российской вакцины от коронавируса сделали 23 марта президенту России Владимиру Путину. Глава государства чувствует себя хорошо.

Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не стал называть вакцину, которою использовали для укола.

Все три российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны. <…> А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, — отметил Песков.

Он также выразил надежду, что вакцинация Путина станет примером для россиян.

Ранее отмечалось, что к осени российский лидер планирует подойти в активном состоянии: ему предстоит много общаться с людьми и ездить по стране и миру с визитами.

Фото pixbay.con

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