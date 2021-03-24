Путину сделали укол от коронавируса двухфазной российской вакциной
Первый укол двухфазной российской вакцины от коронавируса сделали 23 марта президенту России Владимиру Путину. Глава государства чувствует себя хорошо.
Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не стал называть вакцину, которою использовали для укола.
- Все три российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны. <…> А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, — отметил Песков.
Он также выразил надежду, что вакцинация Путина станет примером для россиян.
Ранее отмечалось, что к осени российский лидер планирует подойти в активном состоянии: ему предстоит много общаться с людьми и ездить по стране и миру с визитами.
Фото pixbay.con
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