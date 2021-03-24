Воронежца Антона Макарова, обвиняемого в убийстве трех военных на аэродроме Балтимор, отправили на психиатрическое лечение.

Как сообщает телеграм-канал Baza, во время психиатрической экспертизы, врачи не смогли установить степень вменяемости Макарова в момент совершения преступления.

По всей видимости, он страдает каким-то заболеванием, поэтому, по данным источника, «его решили сперва подлечить, а затем отправить уже на новую экспертизу».

Напомним, что тройное убийство произошло на воронежском военном аэродроме Балтимор 9 ноября прошлого года. Макаров, призванный на срочную службу, вначале зарубил топором приехавшего с проверкой караула майора, а потом из его пистолета выстелил в трех сослуживцев. Один из них выжил и был доставлен в реанимацию.

Сам Макаров подался в бега. По дороге он угонял автомобили, используя оружие. Но вскоре был задержан в Землянске возле продуктового магазина.

Суд арестовал солдата. После его отправили в Москву для прохождения психиатрической экспертизы.

Макарову, в случае признания виновным, грозит пожизненное заключение.

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