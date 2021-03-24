На сегодняшний день в Левобережном районе Воронежа успешно осуществляют деятельность 21 учреждение культуры: 14 муниципальных библиотек, три муниципальных культурно-досуговых учреждения (клуб «Масловский», КДЦ «Левобережье», КДЦ «Шинник»), три детские школы искусств и центр военно-патриотического воспитания «Музей – диорама».

Всех собравшихся в управе Левобережного района представителей учреждений культуры с наступающим праздником поздравили заместитель руководителя управы района по социальным вопросам и предпринимательству, член партии Людмила Шумилина, депутаты — единороссы Воронежской областной Думы Евгений Китаев, Владимир Верзилин и Воронежской городской Думы Алексей Пинигин, Александр Чуфинев, Николай Коржов, Сергей Авдеев.

«Уважаемые работники культуры примите теплые и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником. Именно вы помогаете раскрыться талантам, способствуете сохранению нравственных ценностей, учите понимать и ценить прекрасное, дарите радость общения с миром красоты. Хочу сказать большое спасибо за огромный труд, плодотворное сотрудничество и помощь, которую вы всегда готовы оказать. Желаю вам только успешных дел и начинаний, творчества, радости и, конечно же, здоровья. Уверен, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, талант и мастерство будут находить самый горячий отклик в сердцах жителей Левобережного района и нашего города» – обратился к присутствующим депутат облдумы Владимир Верзилин.

Представители депутатского корпуса вручили работникам культуры благодарственные письма, цветы и подарки. Также руководители учреждений культуры получили благодарственные письма и подарки от депутата Государственной Думы от Воронежской области, члена фракции «Единой России» Аркадия Пономарева.

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