Сбором монет у россиян займется Центробанк
Пилотный проект по сбору монет через специальные приемники планирует запустить в следующем году Банк России в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения.
Как сообщает РИА Новости, реализация проекта необходима для улучшения монетного возврата в оборотный процесс.
По данным ЦБ, на начало этого года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.
Фото сайта Банка России
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