Пилотный проект по сбору монет через специальные приемники планирует запустить в следующем году Банк России в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения.

Как сообщает РИА Новости, реализация проекта необходима для улучшения монетного возврата в оборотный процесс.

В Центробанке заявили, что «пилот ориентирован на население». Его будут проводить с привлечением технологического партнера, а конкретные места установки оборудования и его количество определят после формирования детальных требований к проведению эксперимента.

По данным ЦБ, на начало этого года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.

Фото сайта Банка России

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