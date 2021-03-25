Цветы к памятнику И.Д. Черняховскому возложили 24 марта мэр Воронежа Вадим Кстенин и защитницай Воронежа, участница Великой Отечественной войны Мария Денисовна Колтакова.

Почтить память полководца, из рук которого получала свою первую боевую награду – медаль «За отвагу», Мария Денисовна специально приехала из Белгорода .

– Награду мне вручил Иван Данилович Черняховский за 27 раненых бойцов, вынесенных с поля боя вместе с их оружием. Хорошо помню: на наблюдательный пункт меня привел солдат, и Черняховский сам прикрепил мне медаль. А на родину послали благодарственное письмо. Для меня это была огромная радость. Позже были и другие награды: орден Славы, Отечественной войны I степени, – рассказала Мария Колтакова.

И продолжила:

– Воронеж для меня – родной город. Здесь освобождала областную больницу, сельскохозяйственный институт, Динамо, дальше сражались за Семилуки… Здесь погибли мои земляки.

Мария Денисовна Колтакова пожелала воронежцам мирного неба, спокойных ночей, ясного рассвета, солнечного трудового дня.

– Чтобы ваша жизнь была просто «окей»! – сказала она.

Главе города Вадиму Кстенину «железная бабушка», как ее окрестили некоторые пользователи интернета, подарила книгу с автографом о своей судьбе. Мэр, в свою очередь, вручил гостье сувенир с символикой Воронежа.

– Спасибо, что нашли время приехать. Дай бог Вам крепкого здоровья, новых достижений и низкий поклон за Ваш подвиг, – пожелал мэр Вадим Кстенин защитнице города.

– Впереди у меня новые рекорды, пока не скажу какие, – с улыбкой ответила Мария Денисовна. И выразила готовность провести в одной из школ урок мужества: «Приглашайте!» Вадим Кстенин также пригласил ветерана ко Дню Победы посетить Воронеж, выразил готовность организовать для нее экскурсию с посещением обновленной площади Победы, реконструированных мемориалов, предложил просто посмотреть город и побывать на местах былых сражений.

Далее участница освобождения Воронежа Мария Колтакова направилась на аэродром «Балтимор», где состоялись встреча с командованием 105-й дивизии, а также «полет» на авиасимуляторе Су-34.

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