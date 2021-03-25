ДТП на переезде произошло 24 марта на железнодорожном переезде в Воронежской области.

Как сообщает пресс-служба ЮВЖД, происшествие случилось в 13.23 на перегоне Митрофановка – Журавка, который оснащён световой и звуковой сигнализацией.

Перед грузовым поездом неожиданно выехал автомобиль. Несмотря на экстренное торможение и звуковые и световые сигналы столкновение все же произошло.

К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Зато пассажирский поезда №92 Москва – Севастополь был задержан на 40 минут, а № 62 Москва – Нальчик — на 19 минут.

Фото pixbay.com

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