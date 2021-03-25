В Воронеже отреставрируют спроектированный архитектором Михаилом Зиминым дом камергера Сомова.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления по охране ОКН, здание находится по адресу ул. Ф.Энгельса, 21.

Дом носит региональный статус объекта культурного наследия.

Реставрировать «Дом Сомова» будет компания «ВиС» из Воронежа. До конца августа будет разработан проект реконструкции.

Дом камергера Митрофана Сомова был построен в канун Первой мировой войны в 1913-1914 годах. Земля была выкуплена в 1913 году у дворянина Бабина. Митрофан Михайлович Сомов известен как общественный деятель, меценат, директор Воронежского отделения Императорского Русского музыкального общества. Сейчас первые этажи дома используются под магазины, на остальных находятся квартиры горожан.

Фото управления по охране ОКН Воронежской области

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