При регистрации в соцсетях Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт
Адрес, номер паспорта, электронную почту и номер телефона хочет запрашивать Роскомнадзор для регистрации пользователей в социальных сетях.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект приказа ведомства, который был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Указанные сведения будут проверяться через портал госуслуг, с которым ЕИС будет интегрирована. При этом в документе не уточняется, какую информацию интернет-площадки должны запрашивать у пользователя при выборе им варианта идентификации через их собственные платформы.
Проект готовится в рамках поправок к закону «О персональных данных», частично вступивших в силу в начале месяца. Согласно поправкам, с 1 июля операторы данных должны организовать сбор согласий самостоятельно или через систему Роскомнадзора.
Как рассказал «Коммерсанту» автор поправок, депутат Госдумы Антон Горелкин, инициатива ведомства направлена в первую очередь на социальные сети и мессенджеры. Он отметил, что у сервисов будет выбор: запуск собственной платформы или использование системы Роскомнадзора. При этом Горелкин уточнил, что собирать согласия придется только с новых пользователей сервисов.
Поправки к закону «О персональных данных» вступили в действие с 1 марта: было аннулировано понятие «общедоступные персональные данные» и добавлено «персональные данные, которые разрешены к распространению». Теперь каждый сайт обязан спрашивать, какую именно информацию клиент разрешает публиковать и передавать третьим лицам. За нарушение предусмотрен штраф.
Новые нормы призваны защитить сведения, которые пользователи предоставляют при получении тех или иных услуг, покупках в онлайн- и офлайн-магазинах и так далее. При этом нельзя передавать третьим лицам имя и фамилию, адрес, телефон, электронную почту по умолчанию. На это каждый раз требуется особое согласие. Пользователи также имеют право в любой момент отозвать согласие или потребовать полностью удалить свой профиль, а оператор обязан подчиниться.
Фото pixbay.com
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