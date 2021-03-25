Финансовую грамотность воронежцев хочет подтянуть региональное правительство.

Власти хотят научить граждан аккуратно и правильно обращаться с деньгами и банковскими операциями. Планируется, что обучать будут предпринимателей, пенсионеров, педагогов, школьников и даже безработных.

Специальная программа по обучению финансовой грамотности обсуждалась накануне в региональном правительстве.

Первыми начнут просвещать соцработниов и педагогов. Они потом будут ретранслировать финансовые знания другим группам населения.

Фото pixbay.com

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