Опасные развлечения школьников на льду в Воронеже попали на видео
Опасные развлечения воронежских школьников на весеннем льду сняли на видео.
На съемке, которую выложили в Instagram в аккаунте ЖК «Лазурный», видно, как несколько школьников бегают по подтаявшему льду недалеко от берега.
Видео было сделано в Железнодорожном районе Воронежа.
В комментариях многие пользователи ужаснулись:
— Возможно кто-то узнает своих детей. Родители, проводите беседы, ведь это опасно, — написал комментатор.
Спасатели предупреждали воронежцев об опасности выхода на лед в период активного таяния. Весенний лед считается самым опасным, акт как температурные скачки делают его рыхлым. Из-за этого модно провалится под лед, даже если его толщина очень значительная, до 30 см.
Специалисты МЧС призывают граждан не выходит на лед и следить за своими детьми.
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