Опасные развлечения воронежских школьников на весеннем льду сняли на видео.

На съемке, которую выложили в Instagram в аккаунте ЖК «Лазурный», видно, как несколько школьников бегают по подтаявшему льду недалеко от берега.

Видео было сделано в Железнодорожном районе Воронежа.

В комментариях многие пользователи ужаснулись:

— Возможно кто-то узнает своих детей. Родители, проводите беседы, ведь это опасно, — написал комментатор.

Спасатели предупреждали воронежцев об опасности выхода на лед в период активного таяния. Весенний лед считается самым опасным, акт как температурные скачки делают его рыхлым. Из-за этого модно провалится под лед, даже если его толщина очень значительная, до 30 см.

Специалисты МЧС призывают граждан не выходит на лед и следить за своими детьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖК «Лазурный» (@lazurnyj_vrn)

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