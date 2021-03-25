Новый тип войны — ментальную развязал Запад во главе с США против России. Последствия этого проявятся не сразу, рассказал советник министра обороны Андрей Ильницкий корреспонденту журнала «Арсенал Отечества».

Как пишет РИА Новости, прямой военной конфронтации западные страны избегают – Россия способна уничтожить их своим ядерным оружием и армией.

Поэтому запад под руководством США развязал против России информационно-гибридную войну.

«Все это ведет к возникновению нового типа войн. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным», — заявил Ильницкий.

Как отметил советник, если живую силу и инфраструктуру можно восстановить, то «ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно, тем более что последствия этой «ментальной» войны проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно».

Советник министра обороны перечислил первоочередные меры противодействия ментальной войне. По его мнению, это суверенизация интернета, подготовка кадров по информационному противодействию для силовой и гражданской сфер, перезагрузка молодежной политики, возобновление активного и широкого диалога с консервативным большинством — опорным электоратом действующей власти.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России. Глава государства добавил, что Россия сталкивается с последовательной и агрессивной политикой, направленной на срыв развития страны и создание проблем по ее периметру. Как отметил президент, это делается, чтобы «в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль».

Фото pixbay.com

...