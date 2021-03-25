Крупную партию марихуаны изъяли полицейские в Новохоперском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Воронежской области, 5 кг кг засушенной конопли обнаружили в сарае у 71-летней пенсионерки в Новохоперском районе в поселке Елдань-Коленовский.

Бабуля рассказала, что засушила наркотическое средство для подкормки теленка. Женщина уверена, что волокна конопли способствуют росту парнокопытного и улучшению его пищеварения.

Полиция тем не менее возбудила уголовное дело по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Фото pixbay.com

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