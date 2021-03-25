Третья по счету российская вакцина от коронавируса «КовиВак» вышла в гражданский оборот. Упаковку первой партии препарата запустил лично Глава Минобрнауки Фальков.

Как сообщает «Интерфакс», «КовиВак» уже в ближайшие дня поступит в регионы России.

Центр имени Чумакова приступил к третьей фазе пострегистрационных испытаний своей вакцины. «Она уже началась (третья фаза). У нас уже готовятся документы, уже идет подготовка на получение разрешительных документов и далее все необходимые испытания», — сказал Фальков, отвечая на вопрос «Интерфакса».

Между тем директор центра Айдар Ишмухаметов сообщил журналистам в четверг, что третья фаза испытаний с участием трех тысяч человек завершится в течение полугода. «В исследовании будут участвовать добровольцы с сопутствующими заболеваниями — онкологическими, аутоимунными, с сахарным диабетом», — пояснил он. По завершении третьей фазы осенью планируется подача документов на преквалификацию вакцины в ВОЗ.

Вакцина центра им. Чумакова, в отличие от большинства созданных в мире препаратов, является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в КНР. Как и большинство применяемых вакцин от коронавируса, она состоит из двух компонентов (вводятся с промежутком в две недели).

Фото pixbay.com

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