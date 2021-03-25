Тело 26-летнего парня, жителя села Ямное, выловили в Рамонском районе из реки Воронеж.

Об этом рассказали в пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По предварительной информации, молодой человек 18 марта был в бане с друзьями. После парной он решил нырнуть в речку и нырнул в промоину у пляжа «Лимпопо». К сожалению, выплыть парень уже не смог.

Экспертиза установит точную причину смерти. Следственный комитет проводит проверку.

Фото pixbay.com

...