Труп 26-летнего воронежца выловили из реки
Тело 26-летнего парня, жителя села Ямное, выловили в Рамонском районе из реки Воронеж.
Об этом рассказали в пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По предварительной информации, молодой человек 18 марта был в бане с друзьями. После парной он решил нырнуть в речку и нырнул в промоину у пляжа «Лимпопо». К сожалению, выплыть парень уже не смог.
Экспертиза установит точную причину смерти. Следственный комитет проводит проверку.
Фото pixbay.com
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