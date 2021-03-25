Баннер с изображением беременной 16-летней девушки, установленный в Воронеже у школы, не нарушает закон по формальным признакам, считают в региональном антимонопольном ведомстве.

Как сообщает «Вести Воронеж», тем не менее ФАС обратилась за комментариями к экспертам. Решение антимонопльщики обещали обнародовать позже.

Напомним, что рекламный баннер был установлен недалеко от 22-й школы на Ленинском проспекте в Воронеже. На нём изображена реклама нового телевизионного шоу «Беременна в 16».

Некоторые жители областного центра посчитали, что подобные изображения рядом со школой ставить нельзя и стали жаловаться в различные инстанции.

Фото группы «Мой и твой Воронеж»

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