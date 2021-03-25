Осужденному преподавателю юрфака ВГУ Владимиру Артамонову ужесточили наказание, заменив условный срок на реальный. Теперь он проведет 2,5 года в колонии.

Такое решение вынес Воронежский областной суд 25 марта при рассмотрении апелляции. При этом суд уменьшил штраф с 80 тыс. рублей до 60 тысяч рублей.

Напомним, что за покушение на мошенничество в октябре 2020 года Железнодорожный райсуд приговорил Артамонова к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в 80 тысяч рублей.

Преподавателя задержали в 2018 году сотрудники ФСБ. За 400 тысяч рублей он пообещал своему знакомому взять целевое направление ФСИН для поступления в медицинский университет.

Два месяца Артамонов провел в следственном изоляторе. После чего его отпустили под домашний арест.

Процесс проходил в Железнодорожном суде. В Центральном райсуде, где по подсудности и должны были рассматривать дело, из-за конфликта интересов процесс вести не стали — отец Артамонова 14 лет был председателем этого районного суда.

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