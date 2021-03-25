23 марта исполнилось 200 лет со дня рождения А.Ф. Писемского – известного русского писателя, критика, драматурга. В отделе редких книг ЗНБ ВГУ открылась выставка «А.Ф. Писемский (1821-1881) — первостатейный русский писатель», посвящённая этой дате. Особую ценность имеют прижизненные издания автора, сообщили в пресс-службе вуза.

На выставке представлен сборник «Очерки из крестьянского быта» (1856), состоящий из рассказов «Питерщик», «Леший» и «Плотничья артель». Передовые писатели и критики высоко оценили народные рассказы А.Ф. Писемского. В четвёртом томе сочинений А.Ф. Писемского опубликованы «Путевые очерки» (1867). Их содержание: «Астрахань», «Бирючья коса», «Баку», «Тюк-Караганский полуостров» и «Тюленьи острова». С жизнью и творчеством писателя знакомят критические сочинения авторов XIX – нач. XX вв. В серии «Жизнь замечательных людей» вышел труд А.М. Скабичевского «А.Ф. Писемский. Его жизнь и литературная деятельность» (1894). С этими и другими изданиями можно ознакомиться до 20.04.21 г. по адресу: пр. Революции, 24, ОРК (к. 222).

Фото Воронежского государственного университета

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