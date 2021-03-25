Завтра, 26 марта, магистрант факультета прикладной математики, информатики и механики ВГУ Родион Гырбу примет участие в финале Huawei Cup 2020 в номинации Cloud. Huawei Cup 2020 – Евразийские соревнования в сфере инфотелекоммуникационных технологий, организованные компанией Huawei, сообщили в пресс-службе вуза.

– О конкурсе я узнал случайно — нашёл его в рекомендациях и решил попробовать. Почему бы и нет? Зарегистрировался и принял участие в викторине в формате дуэли с другими участниками. Затем я прошёл обучение и сдал два экзамена на сертификацию. В финале мне предстоит настроить виртуализацию на оборудовании Huawei. С каждым этапом соревнований все больше хотел пройти в финал. И я рад, что у меня получилось, – рассказал Родион Гырбу.

В финале примут участие 118 студентов и выпускников 2020 года из 69 учреждений ВПО и СПО России и стран СНГ.

Фото ВГУ

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