Награды авторам лучших проектов социальных инвестиций «Формула хороших дел» вручили глава Воронежа Вадим Кстенин и руководитель регионального предприятия холдинга СИБУР (АО «Воронежсинтезкаучук») Илья Корженовский.

Программа, стартовавшая по инициативе объединения, действует шестой год подряд, и ее популярность возрастает. За это время реализовано 36 региональных и 37 межрегиональных проектов.

– Эта программа стала уже традиционной. Она прочно прижилась в Воронеже. В ее рамках мы можем поддерживать хорошие и правильные социальные инициативы, – сказал глава города Вадим Кстенин в приветственном слове.

Как отметил Илья Корженовский, каждый проект прошел тщательный отбор по ряду критериев, один из которых – актуальность и потребность в нем среди горожан:

– Компания поддерживает те направления, которые являются социально значимыми для жителей каждого города – экология, образование и наука, культура, спорт, благоустройство территорий. Это тот фундамент, который необходим для развития общества, для процветания городов и регионов. За годы работы программы мы приобрели множество надежных и ответственных партнеров, наши проекты ждут жители города, нас поддерживают участием активисты и общественные организации, городские власти.

Мэр Воронежа выступил с предложением масштабировать эту программу в будущем.

– Мне кажется, проект этого достоин. В случае вашего одобрения мы готовы оказать помощь, провести презентацию идеи на встрече с директорами крупных предприятий. Вместе мы сделаем намного больше для жителей города. В перспективе могут появиться новые идеи, номинации, – отметил мэр.

Илья Корженовский выразил готовность поделиться опытом.

В этом году победителями программы стали 7 региональных проектов, которые были выбраны жюри в составе представителей СИБУРа и независимых экспертов. В рамках «Формулы хороших дел» с марта по декабрь будут реализованы следующие проекты:

– «Лаборатория мобильной химии»: проект ориентирован на знакомство школьников младших классов с химией. Для старшеклассников проект реализуется в виде демонстрации опытов по программе ЕГЭ и ОГЭ с возможностью участия;

– «Химия – я»: научно-популярный образовательный канал по химии на одном из видеохостингов. Проектом предусматриваются лекции о химических веществах и соединениях, их свойствах и влиянии на организм человека, видеодемонстрации химических опытов, а также обсуждение проблемных вопросов с использованием различных сервисов;

– «Лига уличного баскетбола города Воронежа»: проведение массовых спортивных мероприятий по баскетболу 3х3 в «Центре уличного баскетбола Сибур – НБА», в которых может принять участие любой желающий. Две лучшие команды по итогам соревнований получают право участия на всероссийских соревнованиях;

– Экологический отряд «Киселевские бобры»: работа на базе лицея экологического отряда «Киселевские бобры», деятельность которого направлена на экологическое просвещение школьного сообщества, а также на развитие исследовательских компетенций по естественно-научному направлению;

– Городской сбор учащихся «Осенний UNIVERSUM 5.0»: проведение городского сбора учащихся в формате проектных лабораторий, направленных на формирование научно-исследовательских навыков по steam-направлению, а также навыков softskills у школьников 7-10 классов;

– «Экологическими тропами Воронежской области»: развитие экологического туризма и популяризация знаний об особо охраняемых природных объектах Воронежской области для поддержания экологической устойчивости региона;

– «Спортивный фестиваль «ЗарядкаВНЕпогоды»: продвижение культуры здорового образа жизни современного жителя мегаполиса. Фестиваль включит еженедельные зарядки, мастер-классы, большой спортивный квест.

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