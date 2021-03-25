В четверг, 25 марта руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников наградил за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной и культурной жизни Ленинского района, плодотворную работу в сфере эстетического воспитания подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня работника культуры педагогов муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №11 им. М.И.Носырева».

Глава управы отметил высокий профессиональный уровень коллектива школы:

— Сохранение и приумножение духовных ценностей — одна из самых благородных и ответственных миссий. Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности и любовь к творчеству у молодежи, делает нашу жизнь привлекательней и разнообразней. Внедряя инновационные методы обучения в условиях повышенной готовности, вы смогли сохранить потенциал знаменитого учебного заведения, — сказал Сергей Ситников.

Он пожелал деятелям культуры вдохновения, новых профессиональных успехов, творческого долголетия и вручил благодарственные письма управы.

Следует отметить, что многолетний путь развития ДШИ № 11 обозначил ее ведущую роль в музыкально-эстетическом воспитании учащихся в системе ДШИ города, подготовки профессиональных кадров для учреждений культуры и искусства, методических новаций в вопросах музыкальной педагогики. За время существования школа выпустила около 9 тысяч воспитанников, многие из них стали профессиональными музыкантами. ДШИ № 11 представляет собой модернизированное учебное заведение, имеющее огромный потенциал и возможности внести весомый вклад в воспитание и образование детей. Школа предоставляет услуги дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям в возрасте 5-18 лет и реализует обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусства детям в возрасте 6,5-18 лет на инструментальном, хоровом, хореографическом отделениях и отделении живописи.

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