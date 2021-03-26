Разрешение на возобновление международных перелетов из Воронежского аэропорта с 1 апреля выдало Федеральное агентство воздушного транспорта.

Об этом сообщили пресс-службе авиапредприятия.

Рейсы будут выполнятся только в страны, которые не ввели ограничения против российских граждан.

Среди таких государств

Греция (Салоники, Ираклион), Турция (Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан), Тунис (Монастир), Таиланд (Пхукет), Армения (Ереван), Кипр (Ларнака), Киргизия (Бишкек).

В аэропорту отметили, что список пока предварительный. В ближайшее время графики рейсов будут составлены. Авиаторы также заметили, что в каждом государстве приняты свои меры по борьбе с коронавирусом, поэтому пассажирам необходимо будет ознакомится с ним заранее.

Фото «Вести ПК»

...