Значительно потеплеет в Воронежской области в предстоящие выходные.

Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Так, в субботу, 27 марта в областном центре синоптики обещают преимущественно солнечную погоду. Осадков в это день не предвидится. Ночью около нуля. Днем воздух прогреется до + 8 градусов, по области до + 10 градусов.

В воскресенье, 28 марта, в Воронеже ожидается облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью около нуля. Днем до 9 градусов тепла. По области до 10 градусов выше нуля.

А более теплая погода, по словам главы Воронежского Гидрометцентра Александра Сушков, ожидается в первые дни апреля.

Фото «Вести ПК»

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