24-летняя девушка выпала из окна 9 этажа многоквартирного дома на улице Переверткина в Воронеже. Ее тело обнаружили прохожие в час ночи 25 марта.

В СКР сообщили, что назначили экспертиза, которая установит причину смерти. Также проводятся опросы друзей и родственников погибшей.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, рассказали в Следственном комитете.

Ранее сообщалось, что на улице Владимира Невского 24 марта выпала из окна 14 летняя школьница. Девочка скончалась в больнице.

Фото pixbay.com

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