92-летнюю старушку без глаза разыскивают родные в Воронеже.

Как сообщили в спасательном отряде «Регион-36», Екатерина Горбатова выехала на такси из дома 25 марта. Она должна была приехать к сестре на улице Переверткина.

Таксист ее высадил по указанному адресу, но до родственницы бабушка не дошла.

Добровольцы организовали поиски бабушки, прочесав все близлежащие улицы, но женщину не обнаружили.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о Екатерина Горбатовой, просьба позвонить по телефону 112 или добровольцам 8-995-333-13-13.

Старушка плотного телосложения, ростом 165 см, отсутствует левый глаз. В день пропажи была одета в темно-серое пальто, пуховый платок, черные валенки с замком.

Фото отряда «Регион-36»

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