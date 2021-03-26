Профилактическое мероприятие «Чистый номер» провела ГИБДД в Воронеже.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, в ходе рейда пресекались правонарушения, связанные с уходом от ответственности водителей за зафиксированные камерой нарушения ПДД.

В полиции подчеркнули, что водители, чтобы не платить штрафы, полностью, либо частично скрывают свои номера.

Госавтоинспекторы из проверенных 21 автомобилиста выяснили, что у 12 была задолженность по штрафам — 70 тысяч рублей. На месте 8 человек оплатили штрафы на 25 тысяч рублей.

Патрульные также остановили машину «Киа Соренто». Как оказалось, 25-летний водитель был лишен прав, а также ездил без страховки. На него составили три протокола, а автомобиль забрали и поместили на штрафстоянку.

Самого гражданина доставили в суд, который оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Фото пресс-службы ГУ МВД Воронежской области

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