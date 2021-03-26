Девушка, выпавшая с 9 этажа дома в Воронеже, хотела попугать возлюбленного
24-летняя девушка, которая выпала из окна 9 этажа дома на улице Переверткина в Воронеже, хотела попугать друга.
Об этом сообщает «Моё» с ссылкой на собственный источник.
Девушка поссорилась со своим парнем, забралась на окно, чтобы его припугнуть и оступилась, после чего свалилась вниз.
В следственном комитете рассказали, что выясняют обстоятельства гибели. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, следователи опрашивают свидетелей происшествия.
Процессуальное решение будет принято по итогам проверки, сообщили в региональном СУ СКР.
Фото «Вести ПК»
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