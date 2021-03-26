Прокуратура Воронежа выявила нарушения пожарной безопасности
Грубые нарушения правил пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан выявила прокуратура в Коминтерновском районе Воронежа.
На Северном рынке, как оказалось, расстояние между группами киосков и павильонов не соответствует нормативам.
В торговом центре «Аксиома» отсутствует второй выход для эвакуации. Не лучше обстоят дела в спорткомплексе «Арена Север», где программа противопожарного инструктажа противоречит законодательству.
В отношении должностных прокуратура района возбудила лиц дела об административном правонарушении за нарушения требований пожарной безопасности.
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