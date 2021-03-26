Грубые нарушения правил пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан выявила прокуратура в Коминтерновском районе Воронежа.

На Северном рынке, как оказалось, расстояние между группами киосков и павильонов не соответствует нормативам.

В торговом центре «Аксиома» отсутствует второй выход для эвакуации. Не лучше обстоят дела в спорткомплексе «Арена Север», где программа противопожарного инструктажа противоречит законодательству.

В отношении должностных прокуратура района возбудила лиц дела об административном правонарушении за нарушения требований пожарной безопасности.

...