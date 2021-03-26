Хорошие новости для воронежцев в День работника культуры: после продолжительной дистанционной работы клубы и культурно-досуговые центры Воронежа готовы открыть двери и начать деятельность в привычном очном режиме.

Соответствующий указ подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев 5 марта 2021 года

Занятия будут проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и требований.

При этом онлайн-формат мероприятий остается актуальным. Концерты, мастер-классы, онлайн-уроки можно посмотреть на канале МБУК «ЦКС».

Городская сеть культурно-досуговых учреждений МБУК «Централизованная клубная система» состоит из 16-ти филиалов, расположенных практически в каждом районе города. Здесь воронежцам предоставляют услуги досугового характера в самых разных направлениях творческой деятельности. Большинство клубных формирований работает на бюджетной основе, поэтому развитие талантов доступно для каждого воронежца.

Информацию о творческих направлениях, клубных формированиях, мероприятиях и актуальных новостях можно узнать на официальных страницах филиалов в социальной сети ВКонтакте:

Официальная группа МБУК «Централизованная клубная система» ВКонтакте.

Культурно-досуговый центр «Шинник» (ул. Ростовская, 39; тел. 243-16-65);

Культурно-досуговый центр «Левобережье» (ул. Менделеева, 38; тел. 243-00-71);

Клуб «Масловский» (ул. 206 Стрелковой дивизии, 308; тел. 244-00-35);

Клуб «Октябрь» (ул. Куйбышева, 23а; тел. 241-63-80);

Клуб «Восток» (ул. Конституции, 7а; тел. 227-48-39);

Клуб «Боровое» (ул. Героев России, 2д; тел. 227-03-41);

Клуб «Репное» (ул. Репненская, 82; тел. 221-73-41);

Клуб «Краснолесье» (ул. Генерала Лохматикова, 13; тел. 259-40-75);

Культурно-досуговый центр «Северный» (Московский пр-т 131; тел. 274-57-92);

Клуб «Подгорное» (пл. Советов, 28а; тел. 264-31-70);

Клуб «Придонской» (ул. Защитников Родины, 2; тел. 243-41-84);

Клуб «Подклетное» (ул. Арбатская, 66; тел. 243-98-27);

Клуб «Первомайский» (ул. Центральная, 44; тел. 241-37-42);

Клуб «Тенистый» (ул. Тепличная, 20б; тел. 234-23-00);

Клуб «Шилово» (ул. Теплоэнергетиков, 8а; тел. 272-87-21);

Клуб «Малышево» (ул. Октябрьская, 236; тел. 220-36-44).

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