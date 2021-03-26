В Воронеже 26 марта заработал светофор на пересечении Московского проспекта и улицы 45 Стрелковой дивизии.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, отключение произошло с 10 часов из-за плановых работ, которые осуществляла Воронежгорэлектросеть.

После завершения, светофор был включен в 13 часов.

В настоящее время дорожные электроприборы работают в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что отключение светофора вызвало пробку в полкилометра длиной в обе стороны дороги.

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