Светофор, отключение которого создало пробку, заработал в Воронеже
В Воронеже 26 марта заработал светофор на пересечении Московского проспекта и улицы 45 Стрелковой дивизии.
Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, отключение произошло с 10 часов из-за плановых работ, которые осуществляла Воронежгорэлектросеть.
После завершения, светофор был включен в 13 часов.
В настоящее время дорожные электроприборы работают в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что отключение светофора вызвало пробку в полкилометра длиной в обе стороны дороги.
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