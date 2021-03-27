Отопление и горячую воду отключат в 15 домах Воронежа
Жителей Железнодорожного района Воронежа предупредили об отключении 15 многоквартирных домов 27 марта от систем коммунального жизнеобеспечения.
Пресс-служба «ПИК-Комфорта» также предупредила, что специалистам УК придется вновь отлаживать систему отопления. И если в каких-либо квартирах или комнатах батареи останутся холодными, жителям для устранения проблемы надо обращаться через личный кабинет на сайте компании.
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