Жителей Железнодорожного района Воронежа предупредили об отключении 15 многоквартирных домов 27 марта от систем коммунального жизнеобеспечения.

Отключение планируется на время с 8.00 до 15.00 в субботу, 27 марта по ул. 25 Января, 32, 32А, 34, 40, 42, 46, 48, 50, 52; ул. Переверткина, 33, 35, 47; ул. З. Космодемьянской, 7, 11, 15. Причина отключения традиционная – проведение ремонта. На сей раз ему подвергнется участок теплотрассы на ул. З. Космодемьянской.

Пресс-служба «ПИК-Комфорта» также предупредила, что специалистам УК придется вновь отлаживать систему отопления. И если в каких-либо квартирах или комнатах батареи останутся холодными, жителям для устранения проблемы надо обращаться через личный кабинет на сайте компании.

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