При нынешних темпах вакцинации россиян коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться к концу лета, заявил глава государства Владимир Путин.

Тогда Президент, по словам президента, можно будет решать вопрос об отмене ограничений, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы около 70 процентов взрослого населения получили прививку.

«Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», — сказал президент в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 1».

Он отметил, что все три российские вакцины — на сегодняшний день лучшие: эффективные, надежные и безопасные.

«Я знаю, знаю точно совершенно, что прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют. Я не знаю, во всяком случае мне не известно ни одного серьезного побочного эффекта от применения всех наших зарегистрированных трех вакцин», — добавил Путин.

По его словам, шесть миллионов человек уже привились, из них 4,3 миллиона получили уже обе дозы.

«Наверное, все возможно при этой прививочной деятельности, но пока, слава Богу, у нас все нормально, никаких серьезных побочных эффектов не выявлено», — заключил президент.

Сам Путин на днях сделал прививку от коронавируса, хотя какой именно вакциной прививался, пока неизвестно. По его словам, температуры у него не было, однако «чуть поламывало на следующий день» и болело место укола.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины — «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор и «КовиВак», созданная Институтом имени Чумакова РАН.

«Спутник V» создан на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, «ЭпиВакКорона» формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов, а «КовиВак» основан на «убитом» вирусе SARS-CoV-2.

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