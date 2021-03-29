Снятие ограничений по COVID-19 в России к концу лета допустил Владимир Путин
При нынешних темпах вакцинации россиян коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться к концу лета, заявил глава государства Владимир Путин.
Тогда Президент, по словам президента, можно будет решать вопрос об отмене ограничений, сообщает РИА Новости.
«Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», — сказал президент в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 1».
Он отметил, что все три российские вакцины — на сегодняшний день лучшие: эффективные, надежные и безопасные.
«Я знаю, знаю точно совершенно, что прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют. Я не знаю, во всяком случае мне не известно ни одного серьезного побочного эффекта от применения всех наших зарегистрированных трех вакцин», — добавил Путин.
По его словам, шесть миллионов человек уже привились, из них 4,3 миллиона получили уже обе дозы.
«Наверное, все возможно при этой прививочной деятельности, но пока, слава Богу, у нас все нормально, никаких серьезных побочных эффектов не выявлено», — заключил президент.
Сам Путин на днях сделал прививку от коронавируса, хотя какой именно вакциной прививался, пока неизвестно. По его словам, температуры у него не было, однако «чуть поламывало на следующий день» и болело место укола.
Сейчас в России зарегистрированы три вакцины — «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор и «КовиВак», созданная Институтом имени Чумакова РАН.
«Спутник V» создан на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, «ЭпиВакКорона» формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов, а «КовиВак» основан на «убитом» вирусе SARS-CoV-2.
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