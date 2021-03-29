В пятницу 26 марта в управе Ленинского района состоялось торжественное подведение итогов районного этапа городского онлайн-конкурса детского творчества «Воронежские самоцветики».

В конкурсе, организованном управой района при поддержке городского управления культуры, отдела образования Ленинского и Центрального районов и Центра Галереи Чижова приняли участие 85 воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Ленинского района. Они исполнили порядка 40 номеров в четырех номинациях.

Во исполнение решения губернатора Воронежской области и ограничений, связанных с режимом повышенной готовности, выступления творческих коллективов и солистов проходили в формате онлайн. Жюри оценивало представленные конкурсантами видеоролики на специальном заседании по номинациям: «Изюминка», «Хореографическое искусство», «Вокальное искусство» и «Разговорный жанр».

Целями творческого конкурса, проводимого ежегодно с 1998г, являются сохранение и развитие культурного потенциала, приобщение юных талантов к лучшим образцам культуры и искусства, совершенствование исполнительского мастерства одаренных детей.

После оглашения результатов районного этапа конкурса, состоялась торжественная церемония награждения победителей. С учетом обстановки награды получили педагоги и руководители творческих коллективов.

Глава Ленинского района Сергей Ситников поблагодарил присутствующих за высокопрофессиональную подготовку участников конкурса, замечательные результаты, вручил победителям грамоты и благодарственные письма управы и выразил уверенность, что 12 номеров, отобранных для выступления на городском этапе, непременно завоюют призовые места.

В церемонии награждения приняли участие представители депутата Государственной Думы Сергея Чижова, которые от имени парламентария поздравили малышей с победой, вручили грамоты и сладкие призы.

После завершения официальной части состоялся сольный концерт воспитанника ДШИ № 7 Кирилла Бахтина. Кирилл постоянный участник культурных мероприятий в Ленинском районе и всегда радует публику своим исполнительским искусством.

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