До 14 градусов выше нуля потеплеет в Воронеже и области на первой апрельской рабочей неделе.

В Воронежском гидрометцентре рассказали, что долгожданное потепление придёт в регион. Дневные температуры будут колебаться от +9 до +12 градусов.

Так в понедельник, 29 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до + 9 градусов. Ветер северо-восточный 4,2 м/с.

Во вторник, 30 мая, синоптики обещают в Воронеже пасмурную погоду, без осадков. Ночью температура воздуха до 2 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 12 градусов тепла.

В среду, 31 марта, в областном центре ожидается областная погода без осадков. Ночью температура воздуха будет около нуля. Днем до 12 градусов тепла. Ветер юго-западный 6,1 м/с.

В четверг, 1 апреля, в Воронеже синоптики обещают пасмурную погоду, без осадков. Температура ночью до 9 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется дол +14 градусов. Ветер юго-западный 4,4 м/с.

В пятницу, 2 апреля, ожидается облачная погода. К вечеру небольшой дождь. Ночью температура воздуха до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +14 градусов. Ветер юго-западный 4,3 м/с.

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