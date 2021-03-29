Видели ли вы когда-нибудь большую группу бизонов на манеже цирка? Конечно нет, потому что групповых номеров с этими редкими животными никто в российском цирке не делает. Точнее — не делал. Теперь у воронежцев есть уникальная возможность увидеть премьеру нового аттракциона Рустама Газзаева, которую он решил презентовать именно в нашем в городе. Номер на протяжении года готовился на базе воронежского цирка, и теперь он по праву украшает великолепное шоу Гии Эрадзе «5 континентов», которое продлится в нашем городе до 25 апреля.

На манеж Рустам Газзаев выводит четырех бизоном весом по 450 кг. Сейчас им по 2 года. Дрессировщик рассказывает, что эти животные растут до 7 лет и достигают веса до 1200 кг. Если, конечно, хорошо кормить. А кормит своих подопечных Рустам от души. На всю группу ежедневно приходится по 70 килограммов различных овощей и фруктов, а кроме того, каждый получает по огромной миске каши. Больше всего бизоны любят геркулесовую с отрубями. Но самое большое лакомство для них — банные веники. Уходя на репетицию, животные прекрасно знают, что если хорошо отработают, то их будет ждать по пять вкуснейших березовых веников. Это для них как конфетка!

«Любимое дело — поесть и понежиться»

— Рустам, расскажите, чем бизоны в дрессуре отличаются от других парнокопытных — например, от лошадей?

— Эти животные кардинально отличаются в дрессуре. Если лошадей можно контролировать, то бизоны — абсолютно неконтролируемые животные. Но есть и сходства — у бизонов также очень развито мышление. Половину трюков они, кстати, предложили сами. Я выводил животных в манеж и просто наблюдал — чем они занимаются, что им больше нравится. Никакой принудительной работы. А вообще они конечно ленивые — любят поесть и понежиться.

— Что еще они любят?

— Самок, как и в природе. У нас один мальчик — Оскар, и три девочки Зита, Ника и Грэми. Поэтому у нас с Оскаром постоянно идет борьба за девочек. Я их очень сильно люблю, хотя и его люблю не меньше. Бизоны выросли рядом со мной и мы чувствуем себя очень комфортно друг с другом. Оскар у нас — вожак стаи. Но только после меня. Когда меня нет, он контролирует процесс, но как только я появляюсь — отдает бразды правления в мои руки.

— Говорят что бизон — очень опасное животное, но ваши такие нежные и ласковые…

— Это зависит от воспитания. Животных нельзя обижать, их нужно воспитывать не с помощью кнута, а с помощью любви и сладостей. Я их с детства так воспитывал, поэтому ко мне они с нежностью. А если другой кто-то подойдет, могут и агрессию проявить. Детей и супругу я стараюсь оградить от общения с ними.

«Прежде чем подойти, нужно подать голос»

— На что бизон может обидеться?

— На все что угодно. Дашь яблоко не то, или морковку не ту. Развернется и уйдет. Я перед тем как дать пищу, сначала бизонов массажирую — чтобы руки пахли шерстью. Тогда они те же яблоки из рук берут с удовольствием. Бизоны вообще к запахам очень чувствительны. Но если духи им нравятся, то резких запахов, таких как краска, ацетон и проч. они не выносят. Разворачиваются и уходят.

— А броситься бизон может?

— Конечно. Но не с целью атаки, а от неожиданности. К любому животному, прежде чем подойти, нужно подать голос. Если этого не сделать, животное может броситься на кого угодно — просто от неожиданности. А так они у меня очень ласковые. Сейчас репетируем трюк с обнимашками — если все получится, покажем уже в Воронеже.

— Бизоны осознанно выполняют трюки?

— У них все это запрограммировано. Если я сейчас номера или какие-то действия поменяю местами, аттракцион развалится. Каждый день у них мозг программируется на эти движения. Они следят за мной, за моими движениями — что делать дальше? Я для них, как дирижер. Да, этих животных трудно дрессировать, но любовью и лаской можно добиться всего в этой жизни.

— В вашем аттракционе какой номер самый сложный?

— У нас единственный групповой номер с бизонами в России. Это очень долгий труд. Одного бизона и то трудно контролировать, а у меня их четыре! На свободе! Поэтому говорить о сложности какого-то одного номера не имеет смысла, сложно в принципе дрессировать бизонов.

— Почему ваш выбор пал именно на канадских бизонов, а не на американских, скажем?

— Они мощные, грациозные… Я их по красоте выбирал, номер с такими бизонами получается очень зрелищным.

«Если появится потомство, буду для бизончиков вторым папой»

— Где вы их содержите?

— Они живут в естественных условиях, табуном. Во дворе цирка для них выстроен огромный вольер, там они и обитают зимой и летом. Бизоны отлично переносят температуру от +35 до -40 температуру, но у них есть и крытый шатер, где они могут укрыться от дождя и снега. Они там резвятся на всю катушку. Оскар любит девок бодать, или бревно, которые мы им туда бросаем. А зимой они развлекаются с сугробами — очень уж им снег нравится.

— А если потомство пойдет?

— Это же здорово! Буду для маленьких бизончиков вторым папой. Кстати скоро у нас должен появиться пятый бизон — летом обещали привезти. Это будет четвертая девочка. Если завести второго парня, они друг друга уничтожат. Самцы друг друга чувствуют на расстоянии, и в дикой природе, если приходит в стаю другой самец, начинается битва.

— У ваших бизонов очень красиво блестят рожки и копытца…

— Это специальное витаминное масло — самое дорогое покупаем.

— А почему вы на них не одеваете никакие попоны, ничем не украшаете?

— Решил специально ничего на них не надевать — хочу, чтобы все естественно было, как в природе. Без ошейников, без колец в носу, без намордников… Потому что если бизону что-то не понравится, он пойдет «домой». И даже я не смогу его остановить.

— А как вы их купаете?

— Последний год не купаем. Они как кошки — облизывают сами себя. И у них нет специфического запаха.

«В цирке я нашел свое призвание»

— Ваша супруга Неля раньше были джигиткой, но уже давно работает балетмейстером. Тяжело работать в одном коллективе?

— Многие спрашивают: «Вы за 14 лет совместной жизни еще не надоели друг другу? Дома вместе, в цирке вместе, в гримерке вместе…» Но дело в том, что в цирке мы практически не пересекаемся. Я четко разграничиваю нашу работу. Я руковожу номерами «Джигиты Апачи» с лошадьми и бизонами. И в мою работу жена не лезет. Никаких советов и замечаний здесь быть не может, я их не воспринимаю. Потому что это мое, здесь я командую. И никто не может лезть в мою работу, кроме нашего руководителя Георгия Гиулевича Эрадзе. Как он скажет, так и будет. Но когда проходят балетные репетиции, я не лезу к Неле. Она там главная и сама всеми руководит.

— Дочку вы уже обучаете каким-то цирковым трюкам?

— Я не сторонник того, что дети должны обязательно идти «по стопам родителей». Они должны сами выбрать себе профессию, свой путь. Но дочь сама хочет посещать цирковую студию. Она хочет быть воздушной гимнасткой и мечтает о воздушном кольце. Я ей его уже заказал. А младшего сына мы уже посадили на лошадь, правда ему пока всего годик.

— До того, как попасть в цирк, вы три года проработали ведущим солистом балета в Осетинском государственном ансамбле. Ни разу не пожалели, что сменили профессию?

— Ни единого дня в своей жизни я не жалел, что попал в цирк — здесь я нашел свое призвание! Если бы мне выпал шанс прожить еще одну жизнь, я бы так же посвятил ее цирку. Я даже в отпуске не могу расслабиться. На пару дней приезжаю домой навестить родных, а меня тянет назад, к животным. Я без цирка не могу, это как наркотик.

— Выходит, даже за границу отдыхать не ездите?

— Иногда — когда супруга сильно настаивает — можем на недельку съездить. У меня есть доверенные лица, кому я могу оставить животных. Им я доверяю, как самому себе.

— Ну и последний вопрос — как отметили премьеру?

— У нас в коллективе сухой закон, поэтому по общепринятым меркам мы не отмечаем. Со спиртным к животным нельзя. Ни со свежим запахом, ни с перегаром. Я сам не пью, и другим не советую — это очень опасно. И штрафы у нас за такие вещи гораздо больше, чем за опоздание или не выход на работу. Если пришел на работу пьяным — уволят сразу. С этим у нас очень жестко, и я считаю — это правильно!

Марина Хоружая,

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