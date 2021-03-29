15-летний подросток пропал без вести под Воронежем
15-летнего Романа Пономарева разыскивают в Воронежской области.
Подросток пропал в Каширском районе в селе Левая Россошь. Роман вышел из дома 21 марта и до сих пор о нем нет никакой информации.
В поисковом отряде «Лиза Алерт» рассказали, что школьник уходил из лома и раньше, но на короткое время.
Роман Пономарёв худощавого телосложения, рост — 164 см, волосы светлые, глаза голубые.
Всем, кто обладает информацией о местонахождении подростка просят позвонить по телефонам 112 или добровольцам 8-800-700-54-52.
Фото отряда «Лиза Алерт»
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