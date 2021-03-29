15-летнего Романа Пономарева разыскивают в Воронежской области.

Подросток пропал в Каширском районе в селе Левая Россошь. Роман вышел из дома 21 марта и до сих пор о нем нет никакой информации.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» рассказали, что школьник уходил из лома и раньше, но на короткое время.

Роман Пономарёв худощавого телосложения, рост — 164 см, волосы светлые, глаза голубые.

Всем, кто обладает информацией о местонахождении подростка просят позвонить по телефонам 112 или добровольцам 8-800-700-54-52.

Фото отряда «Лиза Алерт»

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