Трехкилометровую дорогу от Тенистого до проспекта Патриотов в Воронеже построят до середины октября.

Новая дорога будет альтернативным маршрутом и поможет разгрузить ныне существующую трассу.

Построенная магистраль пройдет мимо ЖК «Гардарика» от улицы Тепличной. На проспект Патриотов трасса выйдет в районе строительного гипермаркета.

Конкурс на поиск подрядчика власти объявили в начале марта. Начальная стоимость контракта указана 177,7 миллионов рублей. Прием заявок завершается сегодня, 29 марта.

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