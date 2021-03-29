В Воронеже к осени построят альтернативную дорогу из Тенистого
Трехкилометровую дорогу от Тенистого до проспекта Патриотов в Воронеже построят до середины октября.
Новая дорога будет альтернативным маршрутом и поможет разгрузить ныне существующую трассу.
Построенная магистраль пройдет мимо ЖК «Гардарика» от улицы Тепличной. На проспект Патриотов трасса выйдет в районе строительного гипермаркета.
Конкурс на поиск подрядчика власти объявили в начале марта. Начальная стоимость контракта указана 177,7 миллионов рублей. Прием заявок завершается сегодня, 29 марта.
...
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.