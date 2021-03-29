К международной экологической акции «Час Земли» присоединился Воронеж
Воронеж 27 марта присоединился к международной акции «Час Земли». Всех жители планеты по призыву Всемирного фонда дикой природы просят на час отключить электроосвещение и приборы, работающие от электроэнергии.
На Советской площади прошло мероприятие в поддержку акции: неравнодушные к проблемам экологии жители города составили из зажжённых свечей фразу «Час Земли». Среди участников были студенты ВГУИТ и ВГМУ им. Бурденко, члены общественных экологических организаций.
– Воронеж в 12-й раз принимает участие в экологической акции «Час Земли». В этом году мы решили провести такое мероприятие со свечами, привлекли к участию студентов. И увидели неподдельный интерес. Ребята помогали зажигать свечи, из-за ветра были трудности, но всё получилось, – прокомментировала руководитель управления экологии Галина Воробьева.
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