В Воронеже грузчика придавило упавшим паллетом с металлоконструкциями
Несчастный случай на производстве произошел в Воронеже на предприятии ООО «Горизонт-Стройцентр».
Как сообщает пресс-служба регионального управления Гострудинспекции, во время перевозки металлоконструкции на телеге кустарного производства, отвалилось колесо. В результате чего на ногу работнику упал паллет армирующего профиля.
Работник получил тяжелую травму.
В трудинспекции сообщили, что причиной инцидента стало использование не соответствующей требованиям безопасности тележки.
Виновников привлеки к административной ответственности.
Фото pixbay.com
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