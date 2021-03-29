Несчастный случай на производстве произошел в Воронеже на предприятии ООО «Горизонт-Стройцентр».

Как сообщает пресс-служба регионального управления Гострудинспекции, во время перевозки металлоконструкции на телеге кустарного производства, отвалилось колесо. В результате чего на ногу работнику упал паллет армирующего профиля.

Работник получил тяжелую травму.

В трудинспекции сообщили, что причиной инцидента стало использование не соответствующей требованиям безопасности тележки.

Виновников привлеки к административной ответственности.

Фото pixbay.com

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