Аукцион по продаже имущества обанкроченного предприятия УК «Спортиндустрия» проходит в Воронеже.

На торги, в частности, выставлен каток «Северное сияние». Финансовые управляющие хотят за него получить минимум 22,7 миллионов рублей.

В лот входят ледовое поле, ангар с внутренними помещениями, комплект бортов хоккейного поля, насос, хоккейные ворота и мелкое имущество от коньков до скамеек.

Договор аренды участка земли под катком «Северное сияние» был расторгнут мэрией Воронежа конце 2019 года из-за накопившегося долга в 4 миллиона рублей. Чуть позже на предприятии было введено внешнее управление.

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