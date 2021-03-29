К 12 годам колонии по обвинению в государственной измене приговорил местную жительницу Севастопольский городской суд.

Как пишет РИА Новости, осужденной является местная пенсионерка Галина Довгополая.

«Гражданка Д. признана виновной…, ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в релизе.

О задержании россиянки ФСБ объявила в ноябре 2019 года: по данным спецслужбы, по заданию украинской военной разведки она «целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера».

Впоследствии выяснилось, что уголовное дело о госизмене заведено на Галину Довгополую, которой на тот момент было 64 года. Местный суд арестовал ее на два месяца, позже женщину доставили в Москву и поместили в один из столичных СИЗО, но процесс решено было провести не в Севастополе.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

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