Уголовное дело возбудили в отношении 48-летнего таксиста, сбившего насмерть пенсионерку в Воронеже.

Как сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова, дело возбуждено полицейскими следователями по ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека и совершенное в состоянии алкогольного опьянения».

Как уже сообщалось трагедия произошла 28 марта на улице Богдана Хмельницкого. В 17.50 таксист на автомобиле «Киа Рио» вылетел с дороги и сбил 73-летнюю местную жительницу. Женщина скончалась на месте до приезда скорой.

Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место ДТП, провели освидетельствование водителя на предмет наличия в организме алкоголя. Тестер показал 1,061 промилле.

В настоящее время решается вопрос о помещении задержанного мужчины под стражу.

Ведется следствие.

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