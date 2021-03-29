У убившего в Воронеже трех сослуживцев солдата-срочника Антона Макарова врачи диагностировали психическое расстройство: депрессивный эпизод.

Об этом сообщает РИА «Воронеж». В постановлении военного суда говорится, что врачи обнаружили у Макарова такие симптомы как нарушения сна, тревожность, речевую и моторную заторможенность.

В суде установили, что обвиняемый в настоящий может не может осознавать «значение уголовного судопроизводства» и «фактический характер и общественную опасность своих действий».

Эксперты пришли к выводу, что «Макаров представляет опасность для себя и других лиц и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию специализированного типа». После оказания необходимой медпомощи солдата вновь должны направить на судебно-психиатрическую экспертизу.

Напомним, что Антон Макаров обвиняется в тройном убийстве, хищении оружия с применением насилия, угоне автомобилей с применением насилия.

В настоящее время солдат-срочник помещен находящийся в посёлке Орловка «Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер».

Трагедия на военном аэродроме Балтимор произошла 9 ноября 2020 года. Макаров по версии следствия зарубил топором офицера, забрал его пистолет, из которого убил еще двух человек и одного тяжело ранил.

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