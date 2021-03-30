Шесть квартир обрушились в Татарстане при взрыве газа в жилом доме.

ЧП произошло в Зеленодольске, сообщает РИА Новости. Пока есть информация об одном погибшем. Одну женщину вытащили живой из завала.

«В 20.44 мск 29 марта поступило сообщение о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина, 39А в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. Проводится эвакуация. Предварительно произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже», — говорится в сообщении.

Добавляется, что из-под завалов спасена женщина, она передана в медучреждение. Информация уточняется. На месте происшествия работают силы Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона.

В МЧС также сообщили, что нашли тело мужчины.