В Татарстане обрушились шесть квартир при взрыве газа в жилом доме
Шесть квартир обрушились в Татарстане при взрыве газа в жилом доме.
ЧП произошло в Зеленодольске, сообщает РИА Новости. Пока есть информация об одном погибшем. Одну женщину вытащили живой из завала.
Добавляется, что из-под завалов спасена женщина, она передана в медучреждение. Информация уточняется. На месте происшествия работают силы Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона.
В МЧС также сообщили, что нашли тело мужчины.
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