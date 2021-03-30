Понтонный мост через Дон разобрали в Воронеже
В Воронеже 29 марта разобрали понтонный мост между селом Гремячье и микрорайоном Шилово.
Как сообщает «Вести Воронеж», знаков о том, что переправа закрыта не выставлялось. Водители с удивлением подъезжали к мосту и, повозмущавшись, разворачивались.
Как оказалось, понтон разобрали из-за риска ледохода по Дону. Хотя, как такового ледохода на реке нет.
Специалисты будут наблюдать за обстановкой в течение трех дне, после чего, если ледовой угрозы не будет, мост снова установят.
Фото канала youtube «Один день Работяги»
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