Уровень шума автомобилей в Воронеже замеряли сотрудники Госавтоинспекции по жалобам граждан.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, полицейские проверили более 20 автомобилей в местах, на которых превышался, по мнению воронежцев, уровень шума.

В районе кольца ВГУ госавтоинспектора заметили «Ниссан Скайлайн», двигатель которого не просто шумел, а ревел. За рулем автомобиля находился 26-летний местный «шумахер». Полицейские выяснили, что уровень шума машины превышает нормативы. «Гонщик» же рассказал, что ревущим двигателем пытается привлечь внимание к своему «Ниссану». О том, что шум машины мешает окружающим молодой человек не особо задумывался.

За несколько часов рейда полицейские обнаружили 4 подобных автомобиля.

Заодно сотрудники ГИБДД выявили 2 автомобиля с неисправностями, при которых была запрещена эксплуатация. К ответственности привлекли трех водителей городских маршруток, а, заодно, и их начальников.

В полиции пообещали, что подобные рейды будут проходить постоянно.

Фото пресс-службы ГУ МВД Воронежской области