До 35 миллионов рублей доходит стоимость квартир в доме на площади Ленина в Воронеже.

Об этом сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на недавно оштрафованную за снос хлебозавода компанию «Выбор».

Жилье начали продавать вчера, 29 марта. Стоимость квадратного метра строители не называют. Цену квартиры можно узнать лишь при личном посещения офиса компании.

Покупателям предлагают квартир от 1 (45 кв. м) до 6 комнат (176 кв. м). Вместе с жильем предлагают дизайнерскую отделку лифтов и подъездов, систему видеонаблюдения, паркинг, а также художественную подсветку дома.

Источник рассказал, что цена квадратного метра в квартирах в дома составляет от 184 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. Что означает, что квартиры в здании стоят от 9 до 35 миллионов рублей. Специалисты утверждают, что за такую цену модно купить квартиру в Москве. Но для тех, кто все же приобретет жилье на площади Ленина, по всей видимости, это вопрос престижа.

Фото компании «Выбор»