Депутат вручил футболистам грамоты и подарки

Депутаты Воронежской областной Думы от партии «Единая Россия» ведут активную работу на своих избирательных округах. Особое внимание уделяется поддержке местных спортшкол и профессиональных спортивных команд, в том числе в рамках реализации партпроекта «Детский спорт».

Член фракции «Единой России» в региональном парламенте Дмитрий Ширяев встретился с членами команды борисоглебского футбольного клуба «Кристалл», который занял второе место в областном первенстве им. И.Е. Просяного по мини-футболу среди муниципальных образований 2020-2021 гг.

Депутат вручил грамоты и подарки спортсменам, также обсудил с тренерским составом актуальные проблемы и перспективы развития спорта в районе.

«Поддержка спорта – всегда была и остается одной из приоритетных задач депутатов всех уровней. Мы помогаем образовательным учреждениям, профессиональным спортшколам и клубам, особое внимание уделяется развитию детского спорта в регионе. Мы прилагаем все усилия, чтобы совершенствовалась материально-техническая база, появлялось в области все больше спортобъектов, стараемся оказать содействие, в том, чтобы наши спортсмены принимали участие в различных соревнованиях»,- отметил парламентарий