На месяц приостановили работу воронежского ресторана
На 30 суток был приостановлена работа ресторана Echo в Воронеже на улице Платонова.
Такое решение принял Ленинский районный суд.
Как сообщили в пресс-службе региональной ФСНП, заведение нарушало антиковидные меры.
В частности, в ресторане работала танцевальная площадка, курили кальян, количество клиентов превышало разрешенное число. В помещении отсутствовала разметка для соблюдения социальной дистанции. В сам ресторан пускали посетителей без масок.
Приставы опечатали помещение ресторана Echo, который ранее уже был оштрафован на 100 тысяч рублей.
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