На 30 суток был приостановлена работа ресторана Echo в Воронеже на улице Платонова.

Такое решение принял Ленинский районный суд.

Как сообщили в пресс-службе региональной ФСНП, заведение нарушало антиковидные меры.

В частности, в ресторане работала танцевальная площадка, курили кальян, количество клиентов превышало разрешенное число. В помещении отсутствовала разметка для соблюдения социальной дистанции. В сам ресторан пускали посетителей без масок.

Приставы опечатали помещение ресторана Echo, который ранее уже был оштрафован на 100 тысяч рублей.