На 30 суток был приостановлена работа ресторана Echo в Воронеже на улице Платонова.

Такое решение принял Ленинский районный суд.

Как сообщили в пресс-службе региональной ФСНП, заведение нарушало антиковидные меры.

В частности, в ресторане работала танцевальная площадка, курили кальян, количество клиентов превышало разрешенное число. В помещении отсутствовала разметка для соблюдения социальной дистанции. В сам ресторан пускали посетителей без масок.

Приставы опечатали помещение ресторана Echo, который ранее уже был оштрафован на 100 тысяч рублей.

...

Читайте нас на новостях Яндекса


Подписывайтесь на новости "Вести ПК" в Facabook


Подписывайтесь на новости "Вести ПК" в "ВКонтакте"