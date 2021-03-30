41-летнего жителя Каменского района осудили в Воронежской области за сексуальные преступления, совершенные в отношении собственной несовершеннолетней дочери.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в суде были установлены факты насилия отца в отношении родной дочери. Причем первый раз мужчина вступил в связь с девочкой, когда ей было 10 лет. Обвинение доказало, что происходили неоднократные случи сексуального насилия с 2012 года по 2016 год.

Сам мужчина свою вину в суде отрицал. Тем не менее 29 марта Лискинский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к 14 годам колонии строгого режима.

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