Силовики 30 марта днем начали штурмовать дом в Мытищах, где забаррикадировался мужчина, открывший стрельбу.

Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал представитель экстренных служб.

Ранее сообщалось, что мужчина забаррикадировался в доме в Мытищах и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии.

Инцидент произошел в коттеджном поселке «Новые Вешки», по адресу ул. Прибрежная, 10.

Как сообщили в региональном управлении МВД, мужчина открыл стрельбу и бросил две гранаты, когда полиция пришла осмотреть его дом из-за подозрений в торговле оружием.

Здание оцепили. На данный момент пострадавших нет. Забаррикадировавшегося по мегафону уговаривали сдаться. Он отпустил двух детей, которые находились в доме.